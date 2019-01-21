Gazi, Şehit, Dul ve Yetim Derneği'nden İzinsiz Para Toplayanlara Tepki

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi Başkanlığı son günlerde izinsiz şekilde şehit ve gaziler adına okullardan para toplamak isteyenlere yönelik bir basın açıklaması yaptı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği kendi bilgileri ve izinleri dışında bazı şahısların okullara giderek çeşitli eşyalar satmak istediklerini ve bu şahısların okul yönetimleri ile öğrencilerden para toplamak isteyerek vicdanları yaraladığını belirterek, kendilerinin böyle bir faaliyetin söz konusu olamayacağını vurguladı.

Derneğin konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Maalesef şehitlerimiz ve gazilerimizin taşımış oldukları paha biçilmez değerler istismar ve suistimal edilmiştir. Bu kendini bilmez kişiler ve oluşumlar gazi ve şehit isimlerini kullanarak geleceğimizin ışığı ve teminatı olan öğrencilerimizden şehitlik ve gazilik maneviyatına hassas olan milletimizden çıkarlar elde etmeye çalışmaktadır. Derneğimiz 1915 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana amacı ve gayesi sadece şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıralarını ve davasını yaşatmak, bu yüce devletin yasalarına ve ilkelerine bağlı kalarak şehit ailelerimizi ve gazilerimizi bir arada tutarak büyük bir aile yapma ilkesi olmuştur. Dernek olarak gazi ve şehit ailelerimize her fırsatta şehitlerimizin kanını seve seve akıttığı bu vatana yakışır bir hayat sürmesi ilkesini benimsemişizdir. Değerli şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve çok kıymetli vatandaşlarımız bu alçaklığı yapan kişilere ve oluşumlara bu fırsatı vermemek ve bunlarla sonuna kadar mücadele etmek hepimizin asli görevidir. Bu suistimal girişimleri şehit aileleri ve gaziler olarak bizi üzdüğü ve yaraladığı gibi devletimizi acziyete düşürme kalkışmasıdır. Çünkü anayasamızın 61 maddesinde açık ve net olarak belirtilmiştir ki, devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Günümüz şartlarına bakıldığında devletimiz 61. maddedeki bu kanunu büyük ölçüde sağlamaktadır. Okullara gidilerek şehit ve gazi adını kullanarak gelir elde etmek için öğrencilerimizin ellerine broşürler verip, anahtarlık çakmak vb eşyaların satışlarını yapmaya çalışmak devletimizi ve şehit ailelerini, gazi camiasını toplum ve kamuoyu nazarında küçük düşürmekten başka bir şey değildir. Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri camiası olarak sizlerden talebimiz bu kişilere ve oluşumlara itibar etmemenizdir. Bu kişilerle karşılaştığınızda yetkililere haber vermeniz ve bu konuya hassasiyetle davranmanızı rica ediyoruz. Çünkü bizlerin bütün ihtiyaçları yüce devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize en derin saygı ve sevgilerimizi sunar, sizleri Allaha emanet ederim" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA