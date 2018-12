Gazi Şehirde Kurtuluş Coşkusunun Finali Kahramanlık Türküleri İse Yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programın finali ise kahramanlık türküleri ile yapıldı.

Gaziantep'te gün boyu süren kurtuluş günü kutlamalarının son durağı Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi (ŞKM) oldu. PTT Pul Sergisi'ni açan il protokolü, Gaziantep'e değer katanlar ödül töreninde, uluslararası bilimsel çalışmalarıyla kentin tanıtımına katkı sunan Prof. Dr. İbrahim Güllü, Dr. Duygu Erten ve Doç. Dr. Burcu Özsoy'a plaket verdi. Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı'nın kahramanlık türküleri seslendirdiği konserde, milli duyguları kabarttı.

"Bu gurur bizim, bu destan bizim"

Kutlama programında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu gurur bizim, bu destan bizim, 97 yıl önce bugün atalarımız göğüslerindeki imanla, cesaretle, kararlılıkla dünyanın en büyük ordularına 'dur' dedi. Bu şehir, istiklalin ve istikbalin şehridir. Bu şehir, direnişin ve dirilişin şehridir. Bu şehir göğsünde cehennem ateşini söndürenlerin şehridir. Bu şehir, hak yolundan dönmeyenlerin şehridir. Bu tarih bizim, bu şehir bizim, tarihimizden aldığımız ilhamla 97 yıldan beri bu topraklarda hiç durmadan alın teri ve akıl teriyle çalışıyoruz. Bu şehrin ekonomisine, sanayisine katma değer katan sanayicisine, tüccarına, esnafına, bu şehir için taş üzerine taş koyan herkese müteşekkiriz. Bir taraftan cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Dünya'nın en büyük ekonomisi olma hedefine hızla ilerliyoruz. Herkese ve her şeye rağmen ilerliyoruz" dedi.

"Şimdi çok daha kararlıyız"

Şahin Türkiye'nin daha güçlü ve kararlı olduğunu belirterek, "15 Temmuz'da, 'Gez oğlum vatanına göz dikeni ez oğlum, dostun kim düşmanın kim sez oğlum, tarihini şerefinle yaz oğlum' diyenlerin şehridir, bu şehir. 15 Temmuz'da gördük, vatan için, millet için, ezan için, bayrak için Demokrasi Meydanı'nı yarım saatte dolduranlar, yeniden tarih yazdılar. Genciyle, kadınıyla 97 yıl önceki atalarına layık bir şekilde yine düşmana 'dur' dediler. Dahili ve harici düşmanların ne olduğunu 15 Temmuz'da gördük. O karanlık geceyi aynı iman, aynı cesaret, aynı kararlıkla aydınlığa çıkardık. Şu anda çok daha güçlüyüz. Şu anda çok daha kararlıyız, yeni hedeflere hızla gidiyoruz. Bu şehir, tarih şehri, bu şehir, kültür şehri, bu şehir dibinde savaş varken 150 fabrika kuran şehirdir. Bu şehir, yanı başında istikrarsızlık varken 'Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı! Uzaklarda arama' diyerek milyonlarca insanı buraya getiren şehirdir. Gelecek bizim, gelecek hepimizin, zafer inananlarındır. Adımız; Gaziantep, soyadımız Türkiye" şeklinde konuştu.

"Bir şehir gazi olur mu, Gaziantep ise evet olur"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Gaziantep'in kurtuluşunu gün boyu süren etkinliklerle kutladıklarını söyleyerek, "Bir şehir gazi olur mu, Gaziantep ise evet olur. Savaş öncesinde nüfusu 35 bin olan Gaziantep, 6 bin 317 şehit vermiş. Bir şehrin nüfusunun yaklaşık yüzde 18'i şehit düşüyorsa, o şehirde sadece insanlar değil, o şehrin santimetrekaresine kadar her tarafı gazidir. Gaziantep de bu unvanını anasının ak sütü kadar hak etmiştir. Özellikle ekonomik savaşta Gaziantep sanayisinin gelişmesinde, ekonomik gelişmesiyle Gaziantep ve dolayısıyla Cumhuriyet'i büyüttü. Yani bir anlamda silahlı savaşın yerini ekonomik savaş aldığında Gaziantepliler yine ön cephede mücadele ettiler. 15 Temmuz'da hem canıyla hem malıyla yarım saat içerisinde meydanları doldurdu. Gaziantep dosta düşmana, yeri geldiğinde 97 yıl önceki gibi her zaman bütün yokluklara ve olumsuzluklara rağmen her şeyi feda edebilecek durumda olduğunu gösterdi" diye konuştu

Program, Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı'nın seslendirdiği kahramanlık türküleriyle sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA