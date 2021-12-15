Gazi Şehir Gaziantep'ten Uğurlanan Toprak ve Şanlı Bayrağımız İlimize Ulaştı

GAZİANTEP (Habermetre) - Sn. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek olan Gazi ünvanlı tek ilimiz Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde, canlarını feda eden 6317 şehidimizin kanlarıyla yoğrulan toprak ve şanlı Türk Bayrağımız ilimize ulaştı. Gazi şehir Gaziantep'in savunmasında kanlarını, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmak için Gaziantep'ten uğurlanan toprak ve şanlı Bayrağımız Vali Vekili Yıldırım Uçar tarafından teslim alındı.

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