Gazi Polisin Vücudundaki İzler, En Değerli Madalyaları

ANTALYA'da Özel Harekat polisi Erol Ay, ilk gazilik unvanını gönüllü gittiği şark görevinde çatışmada, ikincisini 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aldı. Devlet Övünç Beratı ve madalyalar alan Ay, "Çok sayıda madalyam var, ama vücudumdaki izler en değerli madalyalarım" dedi.

Antalya'da oturan evli ve 2 çocuk babası Özel Harekat polisi Erol Ay, 1992 yılında polis okulundan mezun olunca ilk görev yeri Şırnak'a gitti. Buradaki görevini başarıyla tamamlayan Ay, yurdun birçok noktasında farklı tarihlerde başarılarla dolu 26 yıl geçirdi. Meslek hayatına çok sayıda kahramanlık sığdıran Ay'ın unutamadığı iki olay ise tüm yaşamına etkiledi.

2011 yılında Şırnak'ta görev yapan arkadaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından kendisine ihtiyaç olduğunu hisseden Erol Ay, gönüllü olarak bölgeye gitmeye karar verdi. Görevlendirme için dilekçe veren Ay, kısa sürede Şırnak'a tayin oldu. Ay, Şırnak'ta 12 Mart 2012 tarihinde Cudi Dağı'nda askerlerle birlikte terör örgütü PKK'ya yönelik bir operasyona katıldı. Bir grup meslektaşı ile arazi arama tarama çalışması sırasında, teröristlerle ile bir mağara girişinde sıcak temas sağlandı. Çatışmada 6 özel harekat polisi şehit olurken, Ay ve bir meslektaşı yaralandı.

BACAĞINDAKİ MERMİYE RAĞMEN 13 SAAT ÇATIŞMAYA DEVAM ETTİ

Sağ bacağından giren mermi, kemiği parçaladıktan sonra kaval kemiği içinde kalan Erol Ay, 13 saat boyunca çatışmayı sürdürdü. Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından Ay ve yaralı diğer meslektaşı, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye götürüldü. 13 saatin sonunda tamamen şişen bacağına müdahale eden doktorlar, ameliyatla kurşunu çıkarıp parçalanan dokularla birlikte bacağının iki bölümündeki kasların bir kısmını aldı. Tedavisi tamamlanan Ay, gazilik unvanına layık görülüp malulen emekli edilerek gazilik beratı ve madalyası verildi.

İKİNCİ KEZ GAZİ OLDU

Erol Ay, SGK ile yaptığı görüşme sonunda emekli olmasına rağmen isterse görevine devam edebileceğini öğrendi. Fiilen operasyonlarda görev alamasa da idari kısımda eğitmen olarak çalışabileceğini öğrenen Ay, tekrar görevi başına geçti. Bu süre içerisinde birkaç kez Suriye'nin Azez bölgesinde hem Özgür Suriye Ordusu'na, hem de Türk güvenlik güçlerine eğitim veren Ay, 10 Temmuz 2016 tarihinde Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığı'na tayin edildi. Görevinin 5'inci gününde darbe girişimi haberini alan Ay, Özel Hareket Daire Başkanlığı'na giderek mücadele etmek istedi. FETÖ/PDY'li bir pilotun F16 uçağından attığı bombanın yakınına düşmesi sonucu Ay, şarampnel parçalarıyla yaralandı. Sol bacağı ve sağ ayak topuğundan yaralanan Ay, ikinci kez gazi oldu. Erol Ay'a ikinci gaziliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Devlet Övünç Beratı ve madalyası verildi.

'AKTİF GÖREVLERDE YER ALAMADIĞIM İÇİN GÖZLERİM DOLUYOR'

Darbe girişiminin ardından hastanede tedavisi tamamlanan Erol Ay, eğitmen olarak görevine devam ediyor. Sağ ayak parmağından geçirdiği operasyon nedeniyle evinde istirahat eden Ay'ın gözü kulağı sınırda ve sınır dışında görev yapan arkadaşlarında. 26 yıllık meslek hayatının 20 yılını sahada geçirdiğini anlatan Gazi Ay, tek üzüntüsünün aktif görevlerde yer alamamak olduğunu söyledi. Eğitim verdiği meslektaşlarının operasyon için çantalarını hazırladığında duygulandığını belirten Ay, "Arkadaşlarımız üniformalarını hazırlıyor. Ben hazırlık yapamadığım ve operasyona katılamadığım için gözlerim doluyor" dedi.

'GAZİLİK İZLERİM TÜM MADALYALARDAN DEĞERLİ'

Meslekteki başarıları ve gazilik unvanına bağlı olarak çok sayıda takdir, teşekkür belgesi, plaket, madalyalar alan Erol Ay, evinin bir köşesini bunlara ayırdı. Gazi olduğu için verilen berat ve madalyaların da değerli olduğunu anlatan Gazi Ay, "Devlet övünç madalyaları devletin övünç duyduğu kişilere verilir. Bana iki defa bu övünç nasip oldu. Ancak ben esas madalyayı terörle mücadele sırasında yaralandığımda vücudumda kalan izlerle aldım. Madalyamı vücudumda taşıyorum. Bacağımdaki izler benim için gurur ve onurdur" dedi. - Antalya