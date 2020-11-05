Gazi polisin ismi kütüphanede yaşatılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Gazi polisin ismi kütüphanede yaşatılacak

05.11.2020 15:09 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:13
Gazi polisin ismi kütüphanede yaşatılacak

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Nizip Belediyesi İlkokulu tarafından oluşturulan ve gazi polis memuru İbrahim Halil Aslanoğlu'nun isminin verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Nizip Belediyesi İlkokulu tarafından oluşturulan ve gazi polis memuru İbrahim Halil Aslanoğlu'nun isminin verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Hayırseverlerin desteğiyle okul içerisinde açılan kütüphane için yüzlerce kitap toplandı.

Gazi polis memuru Aslanoğlu'nun da katıldığı kütüphanenin açılışı Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından yapıldı.

Törende konuşan Kaymakam Şahin, vatanının bölünmez bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitlere ve vatan uğruna yaralanarak gazilik ünvanına erişen tüm gazilere minnet duyduklarını söyledi.

Açılışı yapılan kütüphanede gazi polis memuru İbrahim Halil Aslanoğlu'nun ismini görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti.

"Günümüzün en önemli değeri bilgi ve veridir, bunu bir değere dönüştüren ve işleyen toplumlar geleceğe hakim olacaklardır. Dolayısıyla bu bilgi sermayesini ne kadar iyi işleyebilirsek emin olun o kadar başarılı olacağız. Gelişmiş toplumlar bu alanın kıymetinin farkındalar. Çocuklarımızı yeni nesil sektörle iyi buluşturmamız lazım. Bu vesile ile açılışını yapmış olduğumuz bu kütüphanenin ilçemize hayırlı olmasını diliyor ve emeği geçen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Mehmet Sarı da gazilerin kendilerinin göz bebeği olduğunu belirterek, "Buradan bütün gazi ve şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bugün burada birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyorsak şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları sayesindedir. Gazimizin adını taşıyan bu kütüphanede temennimiz nice öğrencinin yetişmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ise Allah'tan şifa diliyor ve bu güzel eserin kazanılmasında emeği geçen tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Gazi, emekli polis Aslanoğlu da 2016 yılında Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanması nedeniyle yürüyemediğini dile getirerek, "Konu devlet, vatan ve millet olunca 'Bu yolda can feda' diyor ve bu güzel düşüncelerinden dolayı okul idaresine teşekkür ediyorum." dedi.

Tören, kütüphanenin yapılmasında katkı sunan hayırseverlere plaket verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

İlgili Haberler

Arkadaşını ziyarete gittiği kütüphanede kalp krizi geçirdi
Arkadaşını ziyarete gittiği kütüphanede kalp krizi geçirdi
15 Temmuz şehidi Dursun Acar'ın adı görev yaptığı Ardahan'da yaşatılacak
15 Temmuz şehidi Dursun Acar'ın adı görev yaptığı Ardahan'da yaşatılacak
Polisin adım adım izlediği araçtan 55,5 kilogram eroin çıktı
Polisin adım adım izlediği araçtan 55,5 kilogram eroin çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Donald Trump İlham Aliyev Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Enes Batur Cem Yılmaz Halil Sezai
Spor Can Bartu Fatih Terim Mbaye Diagne Eddie Newton Lionel Messi
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gazi polisin ismi kütüphanede yaşatılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 15:50:12. #1.15#
title