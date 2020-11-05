Gazi polisin ismi kütüphanede yaşatılacak

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Nizip Belediyesi İlkokulu tarafından oluşturulan ve gazi polis memuru İbrahim Halil Aslanoğlu'nun isminin verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Nizip Belediyesi İlkokulu tarafından oluşturulan ve gazi polis memuru İbrahim Halil Aslanoğlu'nun isminin verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Hayırseverlerin desteğiyle okul içerisinde açılan kütüphane için yüzlerce kitap toplandı.

Gazi polis memuru Aslanoğlu'nun da katıldığı kütüphanenin açılışı Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından yapıldı.

Törende konuşan Kaymakam Şahin, vatanının bölünmez bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitlere ve vatan uğruna yaralanarak gazilik ünvanına erişen tüm gazilere minnet duyduklarını söyledi.

Açılışı yapılan kütüphanede gazi polis memuru İbrahim Halil Aslanoğlu'nun ismini görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti.

"Günümüzün en önemli değeri bilgi ve veridir, bunu bir değere dönüştüren ve işleyen toplumlar geleceğe hakim olacaklardır. Dolayısıyla bu bilgi sermayesini ne kadar iyi işleyebilirsek emin olun o kadar başarılı olacağız. Gelişmiş toplumlar bu alanın kıymetinin farkındalar. Çocuklarımızı yeni nesil sektörle iyi buluşturmamız lazım. Bu vesile ile açılışını yapmış olduğumuz bu kütüphanenin ilçemize hayırlı olmasını diliyor ve emeği geçen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Mehmet Sarı da gazilerin kendilerinin göz bebeği olduğunu belirterek, "Buradan bütün gazi ve şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Bugün burada birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyorsak şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları sayesindedir. Gazimizin adını taşıyan bu kütüphanede temennimiz nice öğrencinin yetişmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ise Allah'tan şifa diliyor ve bu güzel eserin kazanılmasında emeği geçen tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Gazi, emekli polis Aslanoğlu da 2016 yılında Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanması nedeniyle yürüyemediğini dile getirerek, "Konu devlet, vatan ve millet olunca 'Bu yolda can feda' diyor ve bu güzel düşüncelerinden dolayı okul idaresine teşekkür ediyorum." dedi.

Tören, kütüphanenin yapılmasında katkı sunan hayırseverlere plaket verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu