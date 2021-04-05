Gazi Osman Paşa vefatının 121. yılında anıldı

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, vefatının 121. yılında doğum yeri Tokat'ta törenle anıldı.

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, vefatının 121. yılında doğum yeri Tokat'ta törenle anıldı.

Gazi Osman Paşa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazi Osman Paşa'yı rahmetle anarak onun hemşehrisi olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Eroğlu, Gazi Osman Paşa'nın duruşu, inancı, devletine ve milletine bağlı yapısının yanı sıra dünya harp tarihine geçen askeri dehasıyla da tanındığını vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, Gazi Osman Paşa ile ilgili şiirler okudu.

Törene Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ile davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu