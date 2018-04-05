Gazi Osman Paşa'nın Ölümünün 118. Yılı

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölümünün 118'inci yılında memleketi Tokat'ta düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Osman Paşa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazi Osman Paşa'yı rahmetle andıklarını belirterek, onun hemşehrisi olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Eroğlu, Gazi Osman Paşa'nın Plevne'de büyük kahramanlık gösterdiğini hatırlattı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, Gazi Osman Paşa ile ilgili şiirler okudu.

Törene Vali Ömer Toraman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile davetliler katıldı.

Vali Toraman ve protokol üyeleri, daha sonra müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.