Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise adeta hayat tüm yurtta durdu. Çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Sarayda saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan odasında tören düzenlendi. Saraya gelen birçok vatandaş saatler 09.05'i gösterdiğinde duygusal anlar yaşadı, o anlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83'üncü yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title