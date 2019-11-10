Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81'nci yıl dönümünde saygıyla anıldı

10.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:20

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatın 81'nci yıl dönümü nedeniyle Kastamonu'nun Tosya ilçesinde anma programı düzenlendi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma programı saat 09.00'da ilçenin Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.



Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından siren sesleriyle iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve okunan İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi. Çelenk sunma töreninin ardından anma programı saat 9.30'da İlçe Müftülük konferans salonunda devam etti.



İlçe Müftülük konferans salonunda ilk olarak "Son Beş Dakika" adlı film gösterimi yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı öğretmen Murat Karakış yaptı. Karakış, "Yalnız 10 Kasımlarda değil, her daim, Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler tekrar tekrar konuşulmalıdır. Çünkü ülkemizin en zor anında bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedef ve stratejilerin hatırlanması, bu tür çabaların anlam ve değerinin çok iyi bilinmesi, Büyük Atatürk'ün ebedi istirahatgahında huzur içinde yatması bakımından da önemlidir" dedi.



Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından "Ahde Vefa" isimli gösteri ve oratoryo sunumu yapıldı, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.



10 Kasım Atatürk'ü Anma programı çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



Törene; Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA