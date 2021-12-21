KIRKLARELİ (Habermetre) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 91. Yıldönümü törenlerle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 91. Yıldönümü Programı, 20 Aralık 2021 Pazartesi Günü, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başladı.

"Çelenk sunma töreninin ardından, Valimiz Sayın Osman BİLGİN ve beraberindekiler Şanlı Türk Bayrağımız öncülüğünde kutlama programının devam ettiği Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne kortej eşliğinde yürüdüler.

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan program öğrencilerin Şanlı Türk Bayrağımızı Valimiz Sayın Osman BİLGİN'e takdimi ile devam etti.

Şiirlerin okunduğu, Atatürk'ün sevdiği şarkıların söylendiği programda Tarih Öğretmeni Koray ŞERBETÇİ tarafından "Atatürk'ün Kırklareli'ne Geliş Nedenleri ve Süreci" konulu sunumunu yaptı.

Program, Atatürk'ün Az Bilinen Fotoğrafları adlı serginin gezilmesi ve Kırklareli'ne özgü Hardaliye ikramı ile son buldu.

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