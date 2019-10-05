Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 95. yılı

05.10.2019 20:52

Kars Valisi Türker Öksüz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 95. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Türker Öksüz, mesajında, şunlara yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelemizin öncü şehirlerinden olan Gazi Karsımıza gelişinin 95. yıl dönümünü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA