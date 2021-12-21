Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91. yıldönümü

EDİRNE (AA) - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal mesajında, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Edirne'nin, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk ile ilk buluşmasının 21 Temmuz 1913'te Edirne'nin geri alındığı gün olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en son Edirne'yi 21 Aralık 1930 tarihinde Cumhurbaşkanı olarak ziyaret ettiğini aktaran Aksal, mesajında şunları kaydetti:

"Bu ziyaret sırasında, Selimiye Camii'nde minberle avize arasında durup etrafındakilere 'Beyler, hiçbir dine bağlı olmayan kalp istirahattan mahrumdur' diyerek söze başlar, 'Bakınız ecdadımız İstanbul'un fethinden tam 125 sene sonra, bu şaheser camiyi İstanbul'da değil de Edirne'de yaptırmış, böylece Edirne'ye mührünü basmış, tapulaştırmıştır. Büyük usta Mimar Sinan, sanat ve din aşkıyla bu eseri bina etmiştir' der. Bu hatıraların gururu ile Atatürk'ün Edirne'ye son kez gelişinin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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