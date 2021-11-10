Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Isparta'da saygı ve minnetle anıldı - Haberler
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Isparta'da saygı ve minnetle anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Isparta'da saygı ve minnetle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında, 15 temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle saygı, minnet ve rahmetle anıldı.

ISPARTA (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında, 15 temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle saygı, minnet ve rahmetle anıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan anma programıyla devam etti.

Buradaki program Atatürk'ün yaşamını ve kişiliğini anlatan konuşmaların yapılmasıyla başladı. Ardından ise öğrenciler tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirilerek oratoryo sahnelendi.

Programın sonunda Vali Seymenoğlu ve protokol üyeleri Atatürk'ün yaşamından kesitlerin sunulduğu fotoğraf ve resim sergisini gezdi. - ISPARTA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Isparta'da saygı ve minnetle anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Isparta'da saygı ve minnetle anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Isparta'da saygı ve minnetle anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Isparta'da saygı ve minnetle anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Isparta'da saygı ve minnetle anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Isparta'da saygı ve minnetle anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Atatürk sevgisi her yerde! Tam 80 metre yüksekte saygı duruşunda bulundu

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