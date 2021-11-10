Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ebediyete İrtihalinin 83. Yılında Törenle Anıldı

ADIYAMAN (Habermetre) - Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da törenlerle anıldı.

Atatürk'ü anma programı Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başladı.

Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Kamu Kurum ve Kuruluşların Amirleri, Siyasi Parti Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

10 Kasım Atatürk'ü anma programı, çelenklerin anıta sunulması, 2 dakikalık Saygı Duruşu, sirenlerin çalması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Saat 09: 05'de sirenlerin çalması ile şanlı bayrağımız yarıya indirildi.

Adıyaman Hükümet Konağı önündeki çelenk töreni sonrası 10 Kasım Atatürk'ü anma programı Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda devam etti.

Adıyaman Üniversitesindeki programda Adıyaman Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Türker Barış Bulduk tarafından "Askeri ve Siyasi Yönleriyle Mustafa Kemal Atatürk" konulu bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyen ve öğrencileri tarafından hazırlanan müzik dinletisinin sunumu yapıldı.

Program sonunda Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolü tarafından müzik dinletisini hazırlayıp sunan akademisyenlere teşekkür belgeleri verildi.

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