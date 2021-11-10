Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım'da Saygı ve Özlemle Anıldı

KONYA (Habermetre) - Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. Yıldönümü münasebetiyle anma programı düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda, 09: 05'de iki dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşının söylenmesi ile birlikte bayraklar yarıya indirildi.

Konya Devlet Tiyatrosu'nda devam eden anma programı; Karatay TOKİ Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Benli'nin günün anlam ve önemini belirten konuşmaları, Karatay Anadolu Lisesi'nin hazırladığı anma programı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. Yıldönümü nedeniyle İlimiz genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Vahdettin Özkan tarafından ödüllerinin takdim edilmesi ile sona erdi.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programına; Vali Vahdettin Özkan, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilimiz protokol üyeleri, askeri erkan, gazilerimiz, şehit ve gazi yakınları, öğrenciler, vatandaşlar ile basın mensupları katıldı.

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