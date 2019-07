Gazi Mektebi mezunlarının hüzünlü buluşması

Denizli'nin Çal ilçesinde yangında zarar gören tarihi Gazi Paşa İlk Mektebi'nden 40 önce mezun olan öğrenciler, öğretmenleri ile okulda bir araya geldi.

İsmailler Mahallesi'nde bulunan ve 24 Mart'ta çıkan yangında büyük zarar gören tarihi okuldan 40 yıl önce mezun olan öğrenciler, öğretmenleri Sıdıka Aydemir Lüleci ile birlikte okul önünde bir araya geldi.

Yangında ahşap kısımları yanan okulun bahçesinde öğrencilik yıllarındaki anılarını birbirleriyle tazeleyen eski mezunlar, yapımı 1928'de tamamlanarak açılan tarihi okulun restore edilerek tekrar eğitim yuvası olmasını dilediler.

Okulda 40 yıl önce öğretmenlik yapan Sıdıka Aydemir Lüleciyi, tatlı ve acı birçok anılarının olduğu bu güzide okulun yangında zarar görmesinin hüznü içinde olduğunu, diğer taraftan 40 yıl sonra öğrencilerini görebilmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Kendisinin 40 yıl sonra böyle bir toplantı tertiplenip davet edilmesinden mutlu olduğunu dile getiren Lüleci, "Sizler benim kır çiçeklerimsiniz. Hepinizi birbirinden ayırmadan koparmadan sevmek istiyorum. Didim'de tatilimi yarıda bırakıp büyük bir özlemle düzenlediğiniz bu toplantıya katılmak için geldim. Beni unutmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Okuldan 1978-1979 eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olan Ayşe Gündüz, şunları söyledi:

"40 yıl sonra maalesef yanan okulumuzun önündeyiz. Bu halde olması bizi çok üzdü. Ama 40 yıl sonra bir araya gelmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Öğretmenimizi de çağırdık. İletişim kurabildiğimiz arkadaşlarımızı da çağırdık. Bunu artık düzenli olarak geleneksel hale getirmek istiyoruz. Yetkililerden dileğim okulumuzun bir an önce ayağa kalkması, tekrar içinde öğrencilerin olması ve bizim yaşadığımız mutluluğu onların da yaşamasını istiyorum. Umudum tekrar buranın tadilatının bir an önce bitirilip ve içinde eğitim öğretim yuvası olarak devam etmesidir."

Mustafa Akçal ise "Bir an önce bu okulu tekrar canlandırmalıyız. Bu okulun tüm mezunlarının buna destek vermesini talep ediyorum. İnşallah bu çabamızda başarılı oluruz." derken, İnci Eski de "Okulumuz yandığında çok üzüldük. Hem okulumuzun yanmasından dolayı dikkatleri buraya toplamak istedik, hem de arkadaşlarımızla ve öğretmenimizle güzel bir gün geçirmek istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA