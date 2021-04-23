Gazi Meclis için 101 balon gökyüzüyle buluştu
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Gazi Meclis için 101 balon gökyüzüyle buluştu

Gazi Meclis için 101 balon gökyüzüyle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİNOP (İHA) – Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 101. yılı Sinop'ta çocukların gökyüzüne bıraktığı 101 balonla kutlandı.

SİNOP (İHA) – Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 101. yılı Sinop'ta çocukların gökyüzüne bıraktığı 101 balonla kutlandı.

TBMM'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından balon uçurma şenliği düzenlendi. Etkinlik Gazi Mustafa Kemal İlkokulu bahçesinde gerçekleşti. Yarınların emanet edildiği çocuklar bayram coşkusunu yaşadı. 101 balon Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nun da katılımlarıyla Gazi Meclis için gökyüzüne bırakıldı.

Vali Karaömeroğlu, "Gazi Meclis'in kuruluşun 101. yılı nedeniyle çocuklarımızla birlikte 101 balonu gökyüzüne bırakmak istedik. Tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - SİNOP

Gazi Meclis için 101 balon gökyüzüyle buluştu
Gazi Meclis için 101 balon gökyüzüyle buluştu
Gazi Meclis için 101 balon gökyüzüyle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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