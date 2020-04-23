Gazi Meclis 100'üncü yaşına Covid-19'un gölgesinde giriyor
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Gazi Meclis 100'üncü yaşına Covid-19'un gölgesinde giriyor

23.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:17
Gazi Meclis 100'üncü yaşına Covid-19'un gölgesinde giriyor

Yüz yıl önce bugün Kurtuluş Savaşı sırasında zor şartlar altında kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi yüzüncü yaşına tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle karantina altında giriyor.

Sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle katılımın sınırlı tutulacağı kutlamalara TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazi Meclisin açılışının 100. yıl dönümü törenleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, Anıtkabir ve İlk Meclis Binası'nda düzenlenecek anma törenlerine katılacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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