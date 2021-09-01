Gazi Mağusa açıklarında "Arama Kurtarma" ve "Gemiye İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri" yapıldı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Gazi Mağusa açıklarında "Arama Kurtarma" ve "Gemiye İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri"nin yapıldığını bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Gazi Mağusa açıklarında "Arama Kurtarma" ve "Gemiye İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri"nin yapıldığını bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TCG Gemlik fırkateyni ve TCG Bora hücumbotu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığından iki Cougar tipi helikopterin ve iki Sahil Güvenlik botunun katılımıyla Gazi Mağusa açıklarında 'Arama Kurtarma' ile 'Gemiye İniş Kalkış ve Dikey İkmal Eğitimleri' icra edildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan