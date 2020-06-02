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Gazi Koşusu 30 Ağustos'ta yapılacak

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), at yarışlarının 10 Haziran'da başlayacağını, Gazi Koşusu'nun ise 30 Ağustos tarihinde yapılacağını açıkladı.

Gazi Koşusu 30 Ağustos'ta yapılacak
02.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:58

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), at yarışlarının 10 Haziran'da başlayacağını, Gazi Koşusu'nun ise 30 Ağustos tarihinde yapılacağını açıkladı.

TJK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle ara verilen at yarışlarının programını açıkladı. Buna göre yarışlar 10 Haziran Çarşamba günü itibarı ile başlayacak. 428 yarış gününün bulunduğu 2020 yılı revize yarış programının da onaylandığı ifade edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri düzenlenen ve Türk yarışçılığının derbisi olarak bilinen Gazi Koşusu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda koşulacak.

Bazı önemli koşu günleri de şöyle oldu:

Orhan Meker Serbest Handikapı: 10 Haziran

Cevdet Karataş Serbest Handikapı: 11 Haziran

TBMM Koşusu: 4 Temmuz

Dişi ve Erkek Tay Deneme koşuları: 12 Temmuz

Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu: 25 Temmuz

Kısrak Koşusu: 2 Ağustos

Gazi Koşusu: 30 Ağustos

Yüksek Komiserler Kurulu Koşusu: 3 Eylül

TJK Koşusu: 4 Ekim

Ankara Koşusu: 24 Ekim

Uluslararası Yarış Festivali: 24-25 Ekim

Çaldıran Koşusu: 8 Kasım

Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu: 14 Kasım - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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