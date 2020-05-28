Gazi, koronavirüsle mücadelede ön safta
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Gazi, koronavirüsle mücadelede ön safta

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Engin Geçğili (31), 2009'da Diyarbakır Lice'de vatani görevini yaparken, PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanıp, gazi oldu.

Gazi, koronavirüsle mücadelede ön safta
28.05.2020 08:19 | Son Güncelleme: 28.05.2020 08:22

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Engin Geçğili (31), 2009'da Diyarbakır Lice'de vatani görevini yaparken, PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanıp, gazi oldu. Darıca Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan Geçğili, koronavirüs ile ön cephede savaşan filyasyon ekiplerinin parçası olarak salgının önlenmesi için canla başla mücadele ediyor. 

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Engin Geçğili, 2009 yılında vatani görevini yaptığı sırada, Diyarbakır Lice'de terör örgütü PKK'nın saldırısında, vücuduna şarapnel saplanması sonucu yaralandı. Önce Diyarbakır Askeri Hastanesi daha sonra ise Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) olmak üzere toplam 75 gün tedavi gören Geçğili, iyileşmesinin ardından evine döndü. Karabük Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü'nü kazanan Geçğili, okulu bitirmesinin ardından tecrübe kazanmak amacıyla bir süre özel sağlık kurumlarında çalıştı. Devletin gaziler ve şehit yakınlarına tanıdığı haktan faydalanan Geçğili, 2 yıl önce Darıca Sağlık Müdürlüğü'ne atandı. Pandeminin başlangıcından itibaren filyasyon ekipleri bünyesinde görevlendirilen Geçğili, halkla bire bir görüşerek, hastalığın yayılmasının önlenmesinde önemli görev üslendi. 

ASKERDEN SONRA ÜNİVERSİTE Terör örgütünün saldırısında vücuduna şarapnel parçaları geldiğini anlatan Engin Geçğili, "Terörle mücadele kapsamında gittiğimiz operasyonda gazi oldum. Vücuduma şarapnel parçaları geldi. Kurban Bayramı arifesiydi. Gazi olduktan sonra toplam 35 gün Diyarbakır'daki askeri hastanede tedavi gördüm. Sonra Ankara GATA'ya sevk edildim. Bu süreçte toplam 75 gün hastanede kaldım. Daha sonrasında çok şükür sağlığım yerine geldi ve ayaklandım. Bu esnada sağlığın ne kadar değerli olduğunu anladım. Askerden geldikten sonra üniversite okumaya karar verdim. Karabük Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü'nü kazandım. Üniversiteyi bitirdikten sonra 4-5 yıl tecrübe kazanmak için özel sağlık kurumlarında çalıştım. Ondan sonra devletimizin gazilere ve şehit yakınlarına tanımış olduğu iş hakkını kullanarak Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne atandım. Yaklaşık 2 yıldır Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak çalışmaktayım" dedi. TEMASLI KİŞİLERİN TESTİNİ YAPIYOR 

Pandemi sürecinde 'Covid-19' pozitif temaslı kişilerin testlerini yaptıklarını dile getiren Geçğili, "Pandemi başladığından beri gece gündüz demeden devletimize ve milletimize hizmet için uykumuzdan, tatilimizden feragat ederek görevimizin başındayız. Şu anda esnaf taramalarımız devam ediyor. Aynı şekilde pozitif temaslı vatandaşlarımızın evlerine de gidip test yapmaktayız. Tabi ki bu bir ekip işidir. Burada benimle çalışan ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli arkadaşlarımla birlikte büyük bir özveri ile ve birbirimizle irtibatlı olarak çalışmaktayız. Devletimizin bize vermiş olduğu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirme gayesindeyiz. Allah'ın izniyle Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak büyük bir yol katettik. Şu anda çok şükür vaka sayılarımız bayağı bir düştü. Bu da tabi ki filyasyon sayesinde oldu. Allah'ın izniyle bu süreci en iyi şekilde bitireceğiz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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