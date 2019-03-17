Gazi Kentte Şehitler Unutulmadı

Şahinbey Belediyesinin geleneksel hale getirdiği Şehitleri Anma Gecesi'ne binlerce kişi katılarak şehitler için dua edip, gözyaşı döktü.

Ev sahipliğini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yaptığı törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Uysal, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, STK temsilcileri, protokol üyeleri ve tribünleri dolduran binlerce vatandaş katıldı.

Şahinbey Spor Salonunda düzenlenen, tören Şahinbey Belediyesi Mehter takımının konseri ile başladı ve gece Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. İstiklal Marşı okunduğu sırada tribünde devasa Türk bayrağı açıldı. Şahinbey Belediyesi tarafından program öncesinde vatandaşların oturacağı koltuklara Türk Bayrağı, bırakıldı.

"Şehitlerimize çok şey borçluyuz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Şehitlerimizin sayesinde biz bu cennet vatan üzerinde yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı, ve öncesinde Çanakkale'de, Gaziantep'te ve terörle mücadelede şehit olan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Allah onlardan razı olsun. Evlatlarını askere kınalayarak gönderen, kaç tane evladım varsa vatana feda olsun diyerek gönderen analarımızı, vatan uğruna şehit olduktan sonra vatan sağ olsun diyen analarımızı ve şehit babalarımızın ellerinden öpüyorum. Allah onlardan razı olsun ki böyle evlatlar yetiştirerek, Bizim bu cennet vatanda yaşamamıza vesile oldular. Japonlar çocuklarının hepsini bir proje dahilinde Hiroşima ve Nagazaki'ye götürüyorlar. Orayı gören çocuklara diyorlar ki 'eğer biz çalışmazsak bizi bu şekilde bombalarlar' bizimde Çanakkale'miz var. Ecdadımızın yedi düvele karşı destan yazdığı yer. Onun için biz gençlerimizi Çanakkale'ye götürüyoruz. Gençlerimize diyoruz ki, 'Eğer çalışmazsak, birlik beraberlik içerisinde olmazsak, bu vatanı bölmek için saldırırlar.' şuana kadar 79.000. gencimizi Çanakkale'ye götürdük. Allah nasip ederse, yeni dönemde de yine Çanakkale seferlerimiz olacak. Öğrencilerimizi ecdatlarıyla buluşturacağız. Ben bu vesileyle başta Şahinbey ve Şehitkamil başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

"Şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz"

Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, şehitlik mertebesinin önemine vurgu yaparak, "Biz öyle bir milletiz ki şehit denildiği zaman susar saygıyla eğiliriz. İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin ve şehitler gününün haftasında Şahinbey aziz şehitlerimiz için tek yürek oldu. Peygamber Efendimiz (S.A.V) cennette girdikten sonra hiç kimse dünyaya geri dönmeyi istemez. diye buyuruyor. Ama şehit müstesna. Allah katında görmüş olduğu değerden dolayı şehit şöyle der "Ben tekrar yeryüzüne girip, Allah için cihat etmeyi şehit edilmeyi, sonra tekrar dirilip, tekrar şehit olmayı isterim" der. Allah'u tela dinu devlet, mülkü millet, ırzı iffet uğrunda canlarını veren tüm şehitlerimize rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

"Kimse vatanımızı bölemez"

Gaziantep Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamza Bayındır, ülkede oynanan oyunlara dikkat çekerek "Bugün çok anlamlı bir gün. Ülkemizdeki birlik ve beraberlik dünya yüzünde hiçbir ülkede görülmemiştir. Allaha şükürler olsun ki şehidini ve vatanını sevenler var. Evladını vatan için şehit verip 'Vatan Sağ Olsun' diyen hiçbir millet yoktur. Ülkemizin başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece kimse bu topraklardan bir çakıl taşı dahi alamaz" diye konuştu.

Öğrenciler geceye damga vurdu

Şahinbey Belediyesinin İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında birinci olan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ayrıca Çanakkale Zaferi ve Milli Birlik Konulu resim yarışmasında dereceye giren anaokulu ve ilkokul öğrencilerine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi. Gecede Mehmet Uygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Gaziantep'in Kurtuluş savaşında Şahinbey'in verdiği mücadeleyi anlatan skeç sahneledi. Şehitler anısına düzenlenen muhteşem gece sonrasında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ile birlikte Sanatçı Ali Kınık'a çiçek taktim ederek, katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA