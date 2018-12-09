Gazi Kentte Milli Mücadele Müzesini 157 Bin Kişi Ziyaret Etti

Gaziantep'te Milli Mücadele Müzesini son bir 1 yılda 157 bin kişi ziyaret etti.

Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinde önemli bir role sahip olan ve dönemin zorluklarının üç boyutlu figürlerle anlatıldığı müze, Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilerek 25 Aralık 2017 tarihinde yeniden ziyarete açıldı. Ziyarete açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gören müzeyi 1 yılda toplam 157 bin kişi ziyaret etti.

Müzeyi gezen ve şehir dışından gelen ziyaretçiler, müzenin Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan zorlukları anlattığını belirterek, içindeki figürlerin çok gerçekçi olduğunu herkesin gelip bu müzeyi gezmesi gerektiğini, ücretsiz olmasının da çok güzel olduğunu ifade etti.

Müze 12 oda ve mağaralardan oluşuyor

Hazırlanan tasarım projesi ile restore edilen müze toplamda 12 odalı tarihi iki yapı ve yapıların altındaki mağaralardan oluyor. Müzenin girişinden itibaren tarihi yapının ev yaşamının geçtiği avlusu (hayatı) ile ilk sergi alanına ulaşılıyor. İçerik akışı müze güzergahı çerçevesinde kronolojik olarak İngiliz ve Fransızlara karşı yürüten mücadeleyi ve Gaziantep'te gerçekleşen önemli olaylar anlatılıyor.

Kastel ve livaslar da görülebiliyor

Milli Mücadele Müzesi bodrum katında bulunan İhsan Bey Kasteline uzanan mağara hattında ise eşsiz yer altı yapıları kastel ve livaslar görülebiliyor. Doğal mağaralar ile tonozlu bağlantı galerileri toplam bin 100 metrekare gezi alanı bulunan müzede, yakın dönemin yaşanılan ülke ve toplum tarihi açısından bir milat olarak kabul edilen, 15 Temmuz darbe girişimi ve yaşanılan destansı halk direnişinin sembolü olan Ömer Halisdemir'in kahramanlık öyküsü de 3 boyutlu olarak yer alıyor.

Gaziantep'in mimari, kentsel, yapısal, kültürel ve tarihi özelliklerini gösteren müze, kent turizmi ve kültürüne önemli katkı sağlıyor. - GAZİANTEP