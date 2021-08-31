Gazi Kars'ımızı Modern ve Estetik Görünüme Kavuşturmak İçin Çalışıyoruz
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Gazi Kars'ımızı Modern ve Estetik Görünüme Kavuşturmak İçin Çalışıyoruz

Gazi Kars'ımızı Modern ve Estetik Görünüme Kavuşturmak İçin Çalışıyoruz
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali / Belediye Başkan V. Sayın Türker ÖKSÜZ'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz tarafından Şehitler Mahallesi, Şehit Er Emin Polat Caddesinde tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından yol çizgi çalışmaları da tamamlandı.

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker ÖKSÜZ'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz tarafından Şehitler Mahallesi, Şehit Er Emin Polat Caddesinde tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından yol çizgi çalışmaları da tamamlandı.

Gazi Kars'ımızın modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen çalışmalarımız sezon sonuna kadar aralıksız devam edecektir.

Kaynak: Habermetre

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