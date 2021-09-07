Gazi İlkokulunda İlköğretim Haftası Programı Düzenlendi

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesinde bulunan Gazi İlkokulunda İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesinde bulunan Gazi İlkokulunda İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi. Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü temsilen Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu katıldı.

2021-2022 Eğitim öğretim yılı Manisa'da 249 bin 700 öğrencinin ders başı yapmasıyla başladı. Bu kapsamda Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesinde bulunan Gazi İlkokulunda İlköğretim Haftası kutlandı. Törene, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü temsilen Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İlçe Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek öğretmenler ve öğrencilere yeni sezonda başarılar diledi.

Sağlıklı bir sezon vurgusu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, törende bir konuşma yaparak, yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı bir şekilde geçmesini temenni etti. Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler şiir okudu, gitar korosu tarafından mini bir konser verilirken, öğrenciler, 'Ormanlarımızı Koruyalım' mesajı verdi. Ana sınıfı, dans, piyano ve halk oyunları gösterilerinin ardından Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve protokol üyeleri öğrenci Haktan Karagöz ile ilk ders zilini çaldı.

Kaynak: Habermetre