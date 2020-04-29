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Gazi futbolcu antrenörlük alanında kendini Denizlispor'da geliştirecek

Denizlispor'un bugün yaptığı antrenmanına Türkiye Ampute Futbol Milli Takım'da kaptanlık yapan Osman Çakmak da katıldı.

Gazi futbolcu antrenörlük alanında kendini Denizlispor'da geliştirecek
29.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:42

Denizlispor'un bugün yaptığı antrenmanına Türkiye Ampute Futbol Milli Takım'da kaptanlık yapan Osman Çakmak da katıldı.

Denizlispor, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Süper Lig'de oynadığı son maçına seyircisiz çıktı. Aradan geçen yaklaşık 45 günün ardından dün sahaya inerek antrenmanını gerçekleştirdi. Geçekleştirilen antrenmanda Barrow haricinde eksik olmadığı belirtildi. Avrupa şampiyonluğu bulunan ve dünya ikincisi olarak adını spor tarihine yazdıran Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nda kaptanlık yapan Osman Çakmak da Denizlispor teknik heyeti ile antrenmana katıldı.

Şırnak'ta 1997 yılında vatani görevini komandoluk yaparken mayına basması sonucu sol bacağını kaybeden Çakmak, Denizlispor antrenmanlarına katılarak antrenörlük alanında kendini geliştirmeyi hedefliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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