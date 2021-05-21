Gazi Espor Takım Oyunu yeni bölümü yarın yayında!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Gazi Espor Takım Oyunu yeni bölümü yarın yayında!

Gazi Espor Takım Oyunu yeni bölümü yarın yayında!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yeni bölüm Twitch üzerinden canlı olarak yayınlanacak!

Ülkemizin başarılı üniversitelerinin başında gelen üniversitenin espor kulübü Gazi Espor Takım Oyunu yeni bölümü yarın yayında olacak. Kulüp sosyal medya hesapları üzerinden yeni bölümünün tanıtımını takipçileriyle paylaştı.

Takım Oyunu'nun yeni bölümünün konukları ise birbirinden değerli kişiler. Konuklardan ilki Beşiktaş Esports VALORANT Koçu pozisyonunda çalışan ve Espor Eğitimi'nde eğitim veren Bedirhan Avcı. Bir diğer konuk ise Espor Performans Koçu Adnan Şengül.

Espor ekosisteminin derinlemesine konuşulacağı bu program ise 22 Mayıs Cumartesi yani yarın saat 21.00'de izleyicileriyle buluşacak. Yayın Gazi Espor Twitch hesabı üzerinden yapılacak. Yayının yapılacağı kanala hızlı bir şekilde ulaşmak için tıklayabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler dileriz.

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Ekrem İmamoğlu'na Twitch yayınında bot saldırısı yapıldı!
Ekrem İmamoğlu'na Twitch yayınında bot saldırısı yapıldı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül
Magazin Beren Saat Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gazi Espor Takım Oyunu yeni bölümü yarın yayında! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 23:25:19. #1.16#

title