Gazi Eşi, 'O Köprüye Çıkmayan Biriyle Evlenmem' Demiştim

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 15 Temmuz gazisi Hakan Arslanoğlu'nun 7 aylık hamile eşi Derya Arslanoğlu, "15 Temmuz gecesi ailece köprüye çıktık. Orada ölen ve yaralananları görünce insan eve sağlam döndüğünde vicdan azabı yaşıyor. Bir gün o gece olanları televizyonda seyrederken 'O köprüye çıkmayan biriyle evlenmem' gibi bir cümle kurmuştum. Ertesi gün arkadaşım 'Bir gazi var görüşür müsün?' dedi. Gazi olduğu için kabul ettim, evlendik. Şimdi bebek bekliyoruz" diye konuştu.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİ

İnegöl Kaymakamı Ali Akça ve Belediye Başkanı Alper Taban, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde bacağından vurularak yaralanan gazi Hakan Arslanoğlu'nu (32) İnegöl'deki evinde ziyaret etti. Kaymakam Akça ve Başkan Taban, gazi Hakan Arslanoğlu'na 15 Temmuz'un simgesi olan tankın üzerindeki vatandaşların resmedildiği bir tablo hediye etti. Gazi Hakan Arslanoğlu ise, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"O dönemde işim gereği İnegöl'de otelde kalıyor, Cuma günleri akşamları da Üsküdar'a evime dönüyordum. O gün de tatile çıkacaktım, o nedenle erken gitmiştim. Biraz uyudum, kalktığımda televizyonlardan durumu gördüm. Başbakan Binali Yıldırım 'Bu bir kalkışma' diyordu. Sosyal medya grubumuzda olan asker bir ağabeyimiz durumla ilgili bilgi verdi. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Cumhurbaşkanımız da çağrı yapınca, biz 4 arkadaş birlikte direkt köprüye çıktık. İlk etapta üst taraftaydık. Tanklar geçiyordu, henüz köprü yoluna inmemiştik. Tanklardan etrafa ateş açıldı. Akabinde tankların peşinden köprüye doğru inmeye başladık. Koşarken köprü yolunun kapalı olduğunu gördüm, sol tarafa geçtim. Bizimle birlikte diğer insanlar da geçmeye başladı. Üsküdar'a geçiş tarafı o gün insanların kullandığı güzergah değildi, tek tük arabalar geliyordu. Hararetli bir şekilde askerlere doğru giderken 200 metre kala sağ ayağımın yandığını hissettim. Ayağıma baktığımda vurulduğumu gördüm. Kurşun girip çıkmış. Hemen yatıp 'Vuruldum' dedim. O sırada bir araba geldi. Arkamda vurulan 1 kişi ve biz 4 arkadaş toplam 5 kişi arabaya bindik. O sırada giderken ağır yaralı olan diğer arkadaşı ambulansa bindirdik. Hastaneye gitme mücadelemiz başladı. Yollar kapalıydı, tanklar müsaade etmiyordu. Yollarda belediye araçları vardı, darbeciler rahat hareket etmesinler diye yollar kapatılmıştı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'na gittik, oraya sığındık. Polisler bizi sakinleştirdi. Yol kapalı olduğu için bir motosiklet bulduk ve onunla birlikte yola indim. Özel Üsküdar Hastanesi'ne gittim. Doktorlar müdahale ettiler. Ameliyatlık bir durum olabileceğini belirtip ilk etapta yeterli müdahaleyi yapamadılar. Babamı aradım, beni gelip hastaneden aldı, devlet hastanesine gittik. Vurulduktan 2-3 hafta sonra işe başladım. Hayatımda hiçbir değişiklik yok. Bir tek hastanede gördüklerimi unutamıyorum; durum çok kötüydü, çok sayıda yaralı vardı."

GAZİ OLDUĞU İÇİN EVLENDİ

Gazi Hakan Arslanoğlu'nun 7 aylık hamile eşi Derya Arslanoğlu ise "Biz o zaman eşimle birbirimizi tanımıyorduk. 15 Temmuz gecesi ailece köprüye çıktık. Ortak arkadaşlarımız o akşam bize ulaşmaya çalışıyorlarmış. 15 Temmuz'dan 1 ay sonra tanıştık. Orada ölen ve yaralananları görünce insan eve sağlam döndüğünde vicdan azabı yaşıyor. Bir gün televizyonda o olayları seyrederken 'O köprüye çıkmayan biriyle evlenmem' gibi bir cümle kurmuştum. Ertesi gün arkadaşım 'Bir gazi var görüşür müsün?' dedi. Gazi olduğu için kabul ettim, görüştük. Ardından evlendik ve şimdi de bebek bekliyoruz" dedi.

'O MÜCADELENİN ONURUNU İÇİNDE TAŞIYAN İNSANLARIMIZ VAR'

Ziyarette konuşan Kaymakam Ali Akça, "Ülkenin istikbal ve istiklaline sahip çıkmak üzere büyük bir mücadele verildi. Bu mücadelede şehit olan kardeşlerimiz oldu. Allah rahmet eylesin. Bazı kardeşlerimiz gazi oldu. O mücadelenin onurunu içinde taşıyan insanlarımız var. Fiziki anlamda bir garabet görmediler, ama duygusal anlamda etkilenen de çok insan oldu. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

'YİNE CANLAR FEDA EDİLİR'

Belediye Başkanı Alper Taban ise "Kaymakamımız ile beraber 15 Temmuz gazimiz Hakan kardeşimizi ziyarete geldik. Kendisini bir kez de işyerinde ziyaret etmiştim. 15 Temmuz'un arifesindeyiz. Pazar günü, unutulmaması gereken o anları yeniden hatırda tutmak, asla bunun bir daha yaşanmaması bilincine erebilmek için anma programı gerçekleştireceğiz. Bir kez daha kardeşimize geçmiş olsun diyoruz. Yaşananları hissetmeye çalışıyoruz. Çok farklı duygular olduğunu düşünüyorum. Bu konu her açıldığında şunu ifade etmiştim; biz de o gün İnegöl'de o meydanda her kesimden hemşerimizle büyüğünden küçüğüne bir aradaydık. O gün benzeri bir kalkışma olsaydı aynı şeyler İnegöl'de de yaşanırdı. İnsanlar o gün vatanına, ülkesine, özgürlüğüne, demokrasisine sahip çıkmak adına sokaklara inmişti. Bu ülke uğruna can canlar verildi. Bugün de olsa yine canlar feda edilir. Rahmete uğurladığımız şehitlerimizi yeniden yad ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - Bursa