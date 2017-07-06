Gazi Emniyet Müdüründen Başkan Köksoy'a Ziyaret

Bingöl Eski İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy'u Makamında ziyaret etti.



Atalay Ülker'e ziyareti anısına plaket taktım eden Başkan Köksoy, Plaketin üzerindeki yazıyı okudu. Köksoy,"Emniyet Müdürü olarak Gazilik Ünvanı ile taçlandırdığınız hizmetler, her türlü takdirin üstündedir. Gazilik unvanınız hemşehrimiz olmanız hasebiyle şehrimizi onurlandırmıştır. Şehrim adına şükranlarımızı sunarım" dedi.



Emniyet Müdürü Atalay Ürker'de çok duygulandığını ve gurur duyduğunu, uzun süreden sonrada Ardahan'ı ziyaretinden dolaylıda mutlu olduğunu söyleyerek, Belediye Başkanı Faruk Köksoy'a teşekkür etti.



Ardahanlı olan Ürker, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü görevinde iken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanarak gazi olmuştu. - ARDAHAN