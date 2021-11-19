Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir'in 7 Ciltlik "Oğuzname" Adlı Eseri Çıktı

Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necati Demir, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Prof. Dr. Necati Demir, 7 cilt olarak kaleme aldığı "Oğuzname" adlı eserini Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'a hediye etti. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız ise nazik ziyaretlerinden dolayı Prof. Dr. Necati Demir'e teşekkür etti.

Prof. Dr. Necati Demir'in, dünyadaki bütün Oğuzname nüshalarını topladıktan sonra uzun yıllar süren çalışması neticesinde ortaya çıkan ve 7 cilt olarak yayımlanan bu eserde, dünyadaki bütün Oğuzname nüshaları, tıpkıbasımları ile birlikte ilk defa bir araya getirildi.

Türk milletinin ortak değerleri olan dil birliği, tarih birliği ve kültür birliğinin en önemli belgelerinin başında gelen Oğuzname; insanoğlunun yaratıldığı günden itibaren bütün Türklerin uzak tarihini, atalarını, nesillerini, toplum yapısını, özellikle devlet yapısını, dilini, hukukunu, geleneklerini ve yaşayış tarzını anlatan bir eserdir. Dolayısıyla Oğuzname, Oğuz Türklerinin kimlik belgesidir. Eserin girişi dikkate alındığında da bir "dünya tarihi"dir.

7 ciltlik eserde yer alan kitap isimleri ise şunlardır:

1-Atasözleri

2-Uygur Nüshası

3-Reşideddin Oğuznamesi

4-Kazan Nüshası

5-İngiltere Nüshaları

6-Cam-ı Cem-Ayin

7-Kısa Metinli Oğuznameler

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