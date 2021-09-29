Gazi Eğitim Fakültesi "Bilim Yolculuğu-2" Adlı TÜBİTAK-4007 Bilim Şenliğinde Üç Atölye ile Temsil Edildi

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ankara'da düzenlenen ve TÜBİTAK-4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü ve Mamak Belediyesi ortaklığında hazırlanan "Bilim Yolculuğu-2" adlı bilim şenliğinde; Coğrafya, Fizik, Kimya, Mühendislik, Matematik, Beslenme, Sanat ve Tasarım, Okul Öncesi, Böcek Bilimi, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Mimari, Çevre ve Hukuk gibi birçok alanda 49 atölyede etkinlikler düzenlendi. Bilim Şenliğinde yer alan Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi, öğretim üyelerimiz tarafından üç atölye ile temsil edildi.

Prof. Dr. Salih Şahin liderliğindeki "Erozyonu Öğreniyorum, Topraklarımızı Koruyorum" isimli ilk atölyede, son dönemde iklim değişikliklerine de bağlı olarak artan doğal afetler konusunda bilgiler verildi. Bu kapsamda öğrencilere, erozyonun nasıl meydana geldiği anlatılarak ağaçların ve ormanın toprak erozyonunu önlemedeki rolüne ilişkin farkındalık ve bilinç geliştirilmeye çalışıldı. Atölyede oluşturulan deney düzeneğinde, sembolik ağaçların köklerinin bile toprağı tuttuğunu gözlemlemeleri sağlandı. Ayrıca giderek artan ve son dönemde ülkemizde meydana gelen sel ve su baskınlarının oluşumu deney ortamında gösterilerek konuya dikkat çekildi.

Doç. Dr. Çelebi Uluyol liderliğindeki "Robotu Kontrol Et, Hayatı Kontrol Et" isimli İkinci atölyede, çocuklara algoritmik düşünme becerisi kazandırmak için Arduino fiziksel programlama platformu kullanıldı. Bilim şenliğine gelen öğrencilere, Arduino kullanılan sensörler ve programlama ortamı tanıtılarak, seviyeye göre kolay, orta ve ileri düzey etkinlikler tasarlandı. Atölyede, çocuklara uygulama imkanı sunularak rehberler eşliğinde çocukların yaptıkları uygulamaların gerçek hayat ile ilişkilendirilmesi sağlandı. Uygulamaların ardından öğrencilerle birlikte gelecek yaşamda hangi projelerin hayata geçirilebileceği hususunda beyin fırtınası yapıldı.

Doç. Dr. Mehmet Ali Dombaycı liderliğindeki "Düşünmeyi Düşünüyorum" isimli üçüncü atölyede ise 12-20 yaş arası katılımcılarla kendi düşünmelerinin farkına varacakları etkinlikler düzenlendi. Bu amaçla kendi problemlerini ortaya koymaları için sorular yazıp, akranlarının sorduğu soruları yanıtlamaya, farklı resim, hikaye ve tablolara anlam vermeye ve bunlarla ilgili sorgulamalar yürütmeye teşvik edildiler. Katılımcılar etkinlikler sayesinde felsefeye dair algılarının değiştiği ve ilgilerinin artacağı yönünde geri bildirimlerde bulundular.

Yapmış oldukları çalışmalarla Üniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesini temsil eden öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

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