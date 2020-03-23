Gazi cenazesinde maske hassasiyeti - Gazi cenazesinde maske hassasiyeti Cenaze yakınlarından Korona virüs tedbiri Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Cemil Yazıcı'nın (67), cenaze töreninde Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askeri tören düzenlenmezken önlem alan cemaat...

- Gazi cenazesinde maske hassasiyeti

Cenaze yakınlarından Korona virüs tedbiri

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Cemil Yazıcı'nın (67), cenaze töreninde Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askeri tören düzenlenmezken önlem alan cemaat de maskeli namaz kıldı.

Kırkkale'nin Bahşılı ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Cemil Yazıcı geçirdiği kalp krizi nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yazıcı'nın cenazesi Bahşılı ilçesindeki Hüseyin Onbaşı Camii'ne getirildi. Öğlen vakti düzenlenen cenaze töreninde Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askeri tören düzenlenmezken, önlem alan cemaat de maskeli namaz kıldı. Yazıcı, buradaki törenin ardından Osman Şenses Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA