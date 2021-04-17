Gazi Caddesinde sıcak asfalt öncesinde PMT serimine başlandı
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Gazi Caddesinde sıcak asfalt öncesinde PMT serimine başlandı

Gazi Caddesinde sıcak asfalt öncesinde PMT serimine başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Gazi Caddesi'nde sıcak asfalt öncesinde PMT serimine başlandı.

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Nevşehir'in Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Gazi Caddesi'nde sıcak asfalt öncesinde PMT serimine başlandı. Sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturularak yaya kaldırımları yenilenen cadde de sıcak asfalt serimi ile birlikte hem yayalara hem de araç sürücülerine konforlu bir ulaşım sağlanacak.

Nevşehir Polis Evi yanından başlayarak 80. Yıl Bulvarı'na kadar uzanan Gazi Caddesi'nde Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Tarafından bir süre önce başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. Bölgede sık sık arızalardan kaynaklı su kesintilerine son vermek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarla içme suyu hattında bulunan ve uzun yıllardır kullanılan eski asbestli borular yeni nesil polietilen borularla değiştirdi. Bu sayede içme suyu borularından kaynaklı arızaları önleyerek bölgedeki vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu imkanı sunan Nevşehir Belediyesi, ayrıca bölgedeki kanalizasyon hattını da yeniledi. Ardından bu bölgede ilk kez yağmur suyu hattını da döşeyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri böylelikle caddeyi modern bir altyapıya kavuşturdu. Altyapı çalışmalarının ardından belediye ekipleri caddenin yaya kaldırımlarını da yenileyerek sıcak asfalt serimi öncesinde PMT serimine başladı.

Kısa süre içerisinde sıcak asfalt serimi tamamlanacak olan ve daha önce parke taşla kaplı 530 metre uzunluğundaki cadde yeniden trafiğe açılacak. - NEVŞEHİR

Gazi Caddesinde sıcak asfalt öncesinde PMT serimine başlandı
Gazi Caddesinde sıcak asfalt öncesinde PMT serimine başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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