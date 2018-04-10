Gazi Askeri Törenle Toprağa Verildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafik kazası sonrası hayatını kaybeden gazinin cenazesi askeri törenle toprağa verildi.

Eskişehir'de görevli olduğu sırada geçirdiği kaza sonrası gazi olan ve Fethiye'de 9 Ekim 2017'de tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Serdal Doğan (49), tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Akarca Mahalle Camisinde düzenlenen cenaze törenine Fethiye Kaymakam Vekili Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Süleyman Şahin, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fethiye Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Karagöz'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından helallik alınırken, gazi Serdal Doğan'ın cenazesi tören mangası tarafından Fethiye Belediyesi cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

Kılınan cenaze namazının ardından Doğan'ın cenazesi, Foça Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA