Gazi Albak'a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir 6. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde görevli Mehmet Albak'a "Gazilik Beratı"nı takdim etti.



Vali Ersin Yazıcı, Siirt Kurtalan Tavşantepe mevkiinde bölücü terör örgütü unsurları ile girmiş olduğu çatışmada yaralanan Mehmet Albak için düzenlenen "Gazilik Beratı Tevcih Töreni"ne katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören, berat kararının okunması ile devam etti. Törende, Vali Yazıcı kahraman gazilerimize göstermiş oldukları üstün cesaret ve fedakarlıklardan dolayı şükran ve minnet duygularını iletti.



Vali Yazıcı, "Gazilerle dolu bir milletin çocuklarıyız"



Gazilerin, birlik beraberliğin, yurt sevgisinin, özgürlük ve bağımsızlığın en değerli unsurları olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Milletimizin geleneğinde, vatan, millet ve bayrak sevgisi, her sevginin üzerinde gelir. Bizler, vatan uğrunda kanlarıyla destanlar yazan, Şehitler ve Gazilerle dolu bir milletin çocuklarıyız. Ecdadımızın bu vatan topraklarını bizlere nasıl emanet ettiğinin bilinci içerisindeyiz. Vatan, uğrunda her fedakarlığı göstereceğimiz en değerli varlığımızdır. Milletleri millet yapan bir takım değerler vardır. Bu değerler o milletin harcıdır, olmazsa olmazıdır. O değerlerle yaşar, o değerlerle nefes alır. Millet olmanın bilincine varır. İşte bu değerlerden bir tanesi de Gaziliktir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bu millet, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Gazi bir millettir. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de 'ölürsek Şehit, kalırsak Gazi oluruz' diyerek, istiklalini ve istikbalini savunmaktadır" dedi.



Vali Yazıcı, "Gazilerimiz hiçbir zaman unutulmayacaklar"



Gazilerimizin vatan uğrunda yapmış olduğu fedakarlık ve kahramanlıkların, milletimizin sinesinde yer edindiğini ve hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Vali Yazıcı, "Bizi biz yapan ve millet olma bilincini oluşturan değerlerin başında Şehitlik ve Gazilik gelmektedir. Dolayısıyla milletimiz ve Devletimiz hassasiyet içerisinde Şehit ailelerine ve Gazilerimize karşı her zaman duyarlı olarak yanlarında olmaya devam edecektir" dedi.



Törene Vali Ersin Yazıcı'nın yanı sıra, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Kara Astsubay MYO Komutanı Topçu Alb. Yüksel Kolcu, Kara Astsubay MYO Müdürü Prof. Dr. Nurettin Acır, Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Mehmet Gücü, şehit ve gazi dernekleri katıldı. - BALIKESİR

