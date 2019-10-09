Gazeteye ilan veren cinci hocaya operasyon

Gazeteye ilan veren cinci hocaya operasyon

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yerel gazeteye "Torbalı'da cin musallat alan büyü bozan tek hoca" şeklinde ilan veren bir kişi gözaltına alındı.

09.10.2019 16:22
Gazeteye ilan veren cinci hocaya operasyon

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yerel gazeteye "Torbalı'da cin musallat alan büyü bozan tek hoca" şeklinde ilan veren bir kişi gözaltına alındı.


Olay, Torbalı ilçesinde yaşandı. M.K. isimli bir kişi, yerel gazeteye, "Torbalı'da cin musallat alan büyü bozan tek hoca" şeklinde ilan verdi. Durum sosyal medyada paylaşılınca şahıs yoğun tepki gördü. Bunun üzerine Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İlanı veren M.K. yakalanarak gözaltına alındı.


Torbalı Adliyesine sevk olan şahıs, mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.