Gazetecinin babasına otomobil çarptı
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Gazetecinin babasına otomobil çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ticari kamyonetin çarptığı Gazeteci Hasan Sarıalp'in babası Hamit Sarıalp yaralandı.

18.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:02
Gazetecinin babasına otomobil çarptı

'ın Ereğli ilçesinde ticari kamyonetin çarptığı Gazeteci Hasan Sarıalp'in babası Hamit Sarıalp yaralandı.


Kaza, Kavaklık Mahallesi Devrekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağız Diş Sağlığı Merkezi mevkiinde tali yoldan Devrekyolu Caddesi'ne çıkış yapmaya çalışan Veysel G. (52) idaresindeki 67 TY 620 plakalı hafifi ticari kamyonet bu sırada yolda yürüyen 86 yaşındaki Hamit Sarıalp'a çarptı. Kazada yaralanan Sarıalp için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık görevlilerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kdz. Ereğli ilçesinde gazetecilik yapan Hasan Sarıalp'in babası Hamit Sarıalp'in hastanedeki tedavisine devam ediliyor. Kazaya karışan sürücü ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Sürücü Veysel G. ana yola çıkış yaptığı sırada Hamit Sarıalp'i fark edemeyerek kendisine çarptığını ifade etti.


Sürücünün yapılan muayenesinde alkolsüz olduğu belirlenirken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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