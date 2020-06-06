Gazetecilerin villalarının kaçak bölümlerinin yıkımı devam ediyor
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Gazetecilerin villalarının kaçak bölümlerinin yıkımı devam ediyor

Gazeteci-Yazar Yılmaz Özdil'in ve firari olarak aranan Can Dündar'ın Bodrum'da bulunan milyon dolarlık villalarının kaçak bölümlerinin yıkımları devam ediyor.

Gazetecilerin villalarının kaçak bölümlerinin yıkımı devam ediyor
06.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:30

Gazeteci-Yazar Yılmaz Özdil'in ve firari olarak aranan Can Dündar'ın Bodrum'da bulunan milyon dolarlık villalarının kaçak bölümlerinin yıkımları devam ediyor.

Bodrum'un Bitez Mahallesi Aktur sitesinde Gazeteci Yılmaz Özdil'in deniz manzaralı villasının bir bölümünün kaçak olduğu tespit edilmişti. Özdil'in 142,5 metrekare ofis olarak satın alığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği evininde 8 gündür yıkımı sürüyor. Özdil'in imar affına başvurduğu söyleyerek yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle villaya aldığı yapı kayıt belgesi de iptal edilmişti.

Can Dündar'ın Bodrum'un en gözde mahallelerinden biri olan Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan lüks villasının 28 metrekaresinin orman arazisini, 188 metrekaresinin ise Hazine arazisini işgal ettiğini evinin kaçak bölümlerinin yıkımı devam ediyor. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi koordinesi ile yıkımına başlanan villanın 'havuz, pergole, asma balkon ve çardak' bölümleri 2 gündür 6 işçi tarafından yıkılıyor. Yapılan incelemelerin ardından, işgal edilen devlet arazileri ve kaçak olarak yapılan 'havuz, pergole, asma balkon ve çardak' bölümlerinin hiçbirinin 'Yapı Kayıt Belgesi' olmadığı ortaya çıktı. Dündar'ın evi uydu fotoğraflarıyla incelenmiş ve yapı kayıt belgesi almadan villasına eklentiler yapmıştı.

(İHA

Kaynak: İHA

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