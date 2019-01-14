Sivas'ta fuhuş suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4'ü kadın 5 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret edip, soyunmakla tehdit etti.

Sivas'ta fuhuş yaptıkları, fuhuşa teşvik ettikleri ve yer temin ettikleri tespit edilen 4'ü kadın 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Polis kontrolünde adliyeye çıkartılan 5 kişi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaret ederken, içlerin birisi gazetecileri soyunmakla tehdit etti. - SİVAS

Kaynak: İHA