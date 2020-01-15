Gazetecileri Koruma Komitesinden Mısır'a AA çalışanlarını derhal serbest bırakması çağrısı
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Gazetecileri Koruma Komitesinden Mısır'a AA çalışanlarını derhal serbest bırakması çağrısı

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Mısır'da göz altına alınan 4 Anadolu Ajansı (AA) çalışanının derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

15.01.2020 21:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 21:16
Gazetecileri Koruma Komitesinden Mısır'a AA çalışanlarını derhal serbest bırakması çağrısı

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Mısır'da göz altına alınan 4 (AA) çalışanının derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

CPJ ve Koordinatörü Sherif Mansour, Mısır polisinin AA ofisine baskın yaparak 4 çalışanın gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mısır'da faaliyet gösteren gazeteciler, ülkeler arasında siyasi hesaplaşmalarda kullanılma korkusuyla çalışmak zorunda kalmamalı. Yetkililer, göz altına alınan Anadolu Ajansı çalışanlarını derhal serbest bırakmalı, medyayı taciz etme ve susturmaya yönelik asılsız suçlamalara son vermeli."

Mısırlı yetkililerin, AA ofisindeki belgeleri, bilgisayarları ve telefonları incelediği belirtilen açıklamada, CPJ'nin Mısır'da başsavcılıkla AA çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin iletişime geçtiği ancak yetkililerden komiteye dönüş yapılmadığı bildirildi.

Kaynak: AA
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