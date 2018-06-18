Gazetecileri Fark Eden Kendall Jenner ve Bella Hadid'in El Hareketi Herkesi Şaşırttı

Gazetecileri Fark Eden Kendall Jenner ve Bella Hadid'in El Hareketi Herkesi Şaşırttı

Kendall Jenner ve Bella Hadid, yakın arkadaşlarıyla yemek yediği esnada gazeteciler tarafından görüntülendiklerini fark edince el hareketi yaparak tepki gösterdi.

Kendall Jenner, Bella Hadid, Kristen Stewart ve aktris kız arkadaşları Stella Maxwell ile akşam yemeğinde buluştu. Yemek yedikleri esnada gazetecileri tarafından fotoğraflandığı gören modeller, orta parmak hareketiyle karşılık verdi. Gazetecilere görüntü vermeyi sevmeyen Kendall ve Bella'nın bu hareketi hayranlarından da tepki gördü.

PODYUMDA GÖZ KAMAŞTIRDI

Dörtlü, Kendall, Bella ve Stella'nın Versace için pistte yürüdüğü Milano Moda Haftası için şehirdeydi. Bir süredir podyumlardan uzak kalan Kendall Jenner, mini desenli elbisesiyle podyumda göz kamaştırdı.

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