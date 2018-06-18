Gazetecileri Fark Eden Kendall Jenner ve Bella Hadid'in El Hareketi Herkesi Şaşırttı
Kendall Jenner ve Bella Hadid, yakın arkadaşlarıyla yemek yediği esnada gazeteciler tarafından görüntülendiklerini fark edince el hareketi yaparak tepki gösterdi.
Kendall Jenner, Bella Hadid, Kristen Stewart ve aktris kız arkadaşları Stella Maxwell ile akşam yemeğinde buluştu. Yemek yedikleri esnada gazetecileri tarafından fotoğraflandığı gören modeller, orta parmak hareketiyle karşılık verdi. Gazetecilere görüntü vermeyi sevmeyen Kendall ve Bella'nın bu hareketi hayranlarından da tepki gördü.
PODYUMDA GÖZ KAMAŞTIRDI
Dörtlü, Kendall, Bella ve Stella'nın Versace için pistte yürüdüğü Milano Moda Haftası için şehirdeydi. Bir süredir podyumlardan uzak kalan Kendall Jenner, mini desenli elbisesiyle podyumda göz kamaştırdı.
YORUMLAR (8)
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Aaa hiç yakıştıramadım size kızlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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O rus bu mu dedim degilmisCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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TERBIYESIZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Simdi beraberiz cok uzgun rahatlamsi Icin Masaj yapiyorumCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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O parmağı al çevir .....Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır