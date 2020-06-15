Gazetecileri darp eden aileden şiddet uyguladıkları kızları şikayetçi olmadı
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Gazetecileri darp eden aileden şiddet uyguladıkları kızları şikayetçi olmadı

Adana'da geçtiğimiz Cuma günü kızlarını darp eden aileyi haber yapmak üzere olay yerine giden İHA muhabirlerini de darp edip fotoğraf makinelerini kıran ailenin, şikayetçi olmaması için kızlarını ikna ettiği, polise de "Ablası ile tartışıyordu" şeklinde bilgi verdiği ortaya çıktı.

Gazetecileri darp eden aileden şiddet uyguladıkları kızları şikayetçi olmadı
15.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:45

Adana'da geçtiğimiz Cuma günü kızlarını darp eden aileyi haber yapmak üzere olay yerine giden İHA muhabirlerini de darp edip fotoğraf makinelerini kıran ailenin, şikayetçi olmaması için kızlarını ikna ettiği, polise de "Ablası ile tartışıyordu" şeklinde bilgi verdiği ortaya çıktı.

12 Haziran Cuma günü 17.30 sıralarında 'Küçük bir kız ailesi tarafından darp edilmiş, şikayetçi' anonsu üzerine İhlas Haber Ajansı Adana Bürosu'nda görevli Umutcan İşledici ve Elif Ayşenur Bay, olayı haber yapmak üzere Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi 60039 sokağa gitti. Muhabirler sokağa varıp araçlarından ekipmanları aldıkları sırada darp edilen küçük kızın ablası Menife S., bölgede görev alan yunus ekibi 3 polis memurunun önünde gazetecilere önce 'Ne çekiyorsunuz adiler. Sizi gebertirim' diyerek hakaret etti, ardından cep telefonu ve terlik fırlattı.

Bunun üzerine muhabir geri çekilerek olay yerinden uzaklaşırken, Menife S. muhabire tekrar terlik fırlatıp sırtına defalarca yumruk attı ve elindeki fotoğraf makinesini zorla alarak kırdı. Fotoğraf makinesinin kırılması üzerine olay yerine gelip Menife S.'yi sakinleştirmeye çalışan kadın gazeteci de darp edilerek elinden yaralandı.

Gazeteciler işlem yapmak için olay yerine polis ekibi istemesinin ardından sinirlenen Menife S.'nin annesi Yüksel S. de kızının telefonunun çalındığını söyleyip gazetecileri hırsızlıkla suçladı. Telefonun yabancı uyruklu bir şahıs tarafından alındığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri birkaç dakika sonra telefonu bulup aileye teslim etti.

Bölgeye sevk edilen yunus polislerinin önünde darp edilen ve makineleri kırılan gazeteciler aile hakkında şikayetçi olurken, darp edilen küçük kızın ise ailesi tarafından ikna edilerek şikayetçi olmadığı, aile üyelerinin polise "Ablası ile tartışıyordu" şeklinde bilgi verdiği için herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıktı.

Ailesinin darp ettiği 16 yaşındaki kız, korkusundan şikayetçi olamazken darp edilip fotoğraf makinesi kırılan gazeteciler ise adli sürecin başlayıp Menife S.'nin bir an önce hak ettiği cezayı almasını istiyor.

Emniyet Müdürü Aktaş inceleme başlattı

Öte yandan, İHA muhabirlerinin darp edildiği güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın ise olaya müdahale etmeyen, seyretmekle yetinen yunus ekibinde görevli 3 polis hakkında inceleme başlattığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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