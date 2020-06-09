Gazetecilere korona virüs testi
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Gazetecilere korona virüs testi

Çorlu Gazeteciler Derneği'nin Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışma sonucunda Çorlu'da bulunan basın mensuplarına korona virüs testi yapıldı.

Gazetecilere korona virüs testi
09.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:50

Çorlu Gazeteciler Derneği'nin Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışma sonucunda Çorlu'da bulunan basın mensuplarına korona virüs testi yapıldı.

Korona virüs salgının başladığı andan itibaren halkın haber alması için sürekli olarak sahada görev yapan basın mensuplarının risk taşıyan meslek grupları arasında yer alması nedeniyle Çorlu Gazeteciler Derneği ile Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa bir çalışmaya imza atıldı.

Çorlu Gazeteciler Derneği merkezinde Çorlu Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerine korona virüs testi yapıldı. Çorlu Sağlık Müdürü Ali Rıza İçel'de basın mensuplarına yapılan korona virüs testleri sırasında gazetecileri yalnız bırakmayarak çalışmaları yakından takip etti.

"Gazeteciler riskle karşı karşıya"

Ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor diyen Çorlu Gazeteciler Derneği Başkanı Levent Silistre; "Korona virüs salgını başladığı günden bu yana Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklarımız ve kurumlarımız süreci çok iyi yönetti ve yönetmeye devam ediyor. Bizler için de meslektaşlarımızın bu süreçte sağlıkları çok önemli. Salgın dolayısı ile sahada aralıksız bir şekilde görev yapan meslektaşlarımız risk ile karşı karşıya. Bu nedenle dernek yönetimi olarak biz de Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu Sağlık Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaparak arkadaşlarımıza korona virüs testi yapmalarını istedik. Bu konuda yardımlarını esirgemeyen Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ve Çorlu Sağlık Müdürü Dr. Ali Rıza İçel ve ekibine teşekkür ediyoruz. Testlerin sonuçları 24 saat içerisinde arkadaşlarımıza bildirilecek, sağlıkları her zaman bizim için çok önemli olan meslektaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Korona virüs testi yaptıran Çorlu Gazeteciler Derneği üyesi basın mensupları, Çorlu Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür ettiler. Boğazdan ve burundan alınan numunelerin (PCR) sonuçlarının gazetecilere 24 saat içerisinde e-nabız ve e-devlet üzerinden bildirileceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Manşet

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