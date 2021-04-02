Gazetecilere Destek Komitesi, İsrail'in mart ayında gazetecilere yönelik 36 ihlalinin belgelendiğini bildirdi

Cenevre merkezli Gazetecilere Destek Komitesi, İsrail'in Mart 2021'de Filistin topraklarında aralarında Anadolu Ajansı çalışanlarının da bulunduğu gazetecilere yönelik 36 ihlalinin belgelendiğini açıkladı.

Cenevre merkezli Gazetecilere Destek Komitesi, İsrail'in Mart 2021'de Filistin topraklarında aralarında Anadolu Ajansı çalışanlarının da bulunduğu gazetecilere yönelik 36 ihlalinin belgelendiğini açıkladı.

Komite, İsrail'de mart ayında gazetecilere yönelik ihlallerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, ihlallerin arasında, AA çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 gazeteciye yönelik saldırının yer aldığı kaydedildi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ayrım duvarı karşıtı gösterilerini takip eden gazetecilere saldırdığı, 3 gazeteciyi gözaltına alarak Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırdığı aktarılan açıklamada, 9 gazeteciyi sorgulamak için çağırdığı, bir kadın gazetecinin idari tutukluluk süresini uzattığı, bir gazeteciyi 10 ay hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca 9 gazetecinin mesleğini icra etmesinin engellendiği, 2 gazetecinin tehdit edildiği, 3 kere gazetecilerin teçhizat ve ekipmanlarına el konulduğu ve 1 kere para cezası ödetildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci