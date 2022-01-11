Gazetecilere ciğerli kutlama

KOZAN, ADANA (İHA) - Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan ciğerinin artık bir marka olduğunu belirterek, tanıtımı için basın mensuplarına büyük görev düştüğünü söyledi.

Başkan Özgan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek meşhur Kozan ciğeri ikram etti.

Belediye olarak basınla uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Özgan, "Kozan'ı Türkiye'ye ve dünyaya tanıtan sizlersiniz. Kozan ciğeri artık bir marka oldu sizlerin sayesinde. Onun için Kozanlı olarak ilçenin tanıtımı noktasında sizlere çok büyük işler düşüyor. 7 kaleli 5 bin yıllık geçmişin izini taşıyan Anavarza Antik Kenti, Kozan Kalesi ve konakları ile bölgede turizmin gözdesi olmaya aday ilçemizin tarih ve kültürünü tanıtan sizlere teşekkür ediyorum. Slogan haline gelen "Kozan'a gel ciğeri ye" dedi.

Başkan Özgan, buluşmada, 2.5 yıllık dönemde yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı. - ADANA