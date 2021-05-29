Gazetecilere "Afet Bilinci" eğitimi
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Gazetecilere "Afet Bilinci" eğitimi

Gazetecilere 'Afet Bilinci' eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) işbirliği ile kentte görev yapan gazeteci ve gazeteci adaylarına yönelik "Afet Bilinci Eğitimi" düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) işbirliği ile kentte görev yapan gazeteci ve gazeteci adaylarına yönelik "Afet Bilinci Eğitimi" düzenlendi.

Deprem başta olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak; afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitim, BİGACEM ev sahipliğinde Tatvan ilçesinde düzenlendi. AFAD Eğitim Uzmanı Engin Eribol tarafından verilen eğitimde; gazeteci ve gazeteci adaylarına temel bilgi ve kavramlar, afet öncesi yapılması gereken hazırlıklar, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası ilk anlar, yangın, tahliye, ilk yardım, psikolojik ilk yardım, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), Afete Hazır Türkiye İzleme ve Değerlendirme Sistemi (AHATES) ve eğitmen becerileri ve sunum teknikleri gibi başlıca konularda teorik eğitimler verildi.

Eğitimde, afet bilincinin önemi ve gerekliliğine vurgu yapan Eribol, "2021 yılı afet eğitim yılı programları çerçevesinde bugün de Bitlis Gazeteciler Cemiyetinin üyelerine 'Afet Bilinci Eğitimi' verdik. Eğitimde; deprem başta olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları anlattık. Ayrıca; AFAD Gönüllülük Proje ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim oldukça verimli geçti" dedi.

BİGACEM Başkanı Sinan Aygül ise eğitimin oldukça verimli geçtiğini dile getirerek, düzenlenen eğitimden dolayı Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.

Öte yandan; düzenlenen eğitim sonunda ise AFAD Eğitim Uzmanı Engin Eribol tarafından BİGACEM'e afet ve acil durum çantası hediye edilirken, BİGACEM Başkanı Sinan Aygül tarafından ise AFAD Eğitim Uzmanı Engin Eribol'a hediye takdiminde bulundu. - BİTLİS

Gazetecilere 'Afet Bilinci' eğitimi
Gazetecilere 'Afet Bilinci' eğitimi
Gazetecilere 'Afet Bilinci' eğitimi
Gazetecilere 'Afet Bilinci' eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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