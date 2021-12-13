Gazetecilere 1935'ten Bu Yana İlk Nobel Ödülü

Rusya ve Filipinler'den iki gazeteci 2021 Nobel Barış Ödülü'nü Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle aldı. Norveç Nobel Komitesi, iki isme basın özgürlüğünü koruma adına çabalarından ötürü ödülü verdiğini açıkladı. 1935'ten bu yana ilk kez gazetecilere Nobel Barış Ödülü veriliyor

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet