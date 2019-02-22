Gazetecilerden Vali Balcı'ya Ziyaret

Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Erdoğan Erişen ile federasyona bağlı cemiyet başkanları, Vali Ozan Balcı'yı ziyaret etti.

Tokat Gazeteciler Televizyoncular Radyocular Derneği Başkanı İhsan Uluözlü'nün ev sahipliğinde Tokat'a gelen Erişen ile cemiyet başkanları, Vali Ozan Balcı'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette gazetecilik sektöründe yaşanan gelişme ve sıkıntılar hakkında Balcı'ya bilgi veren gazeteciler, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Gazeteciler, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Bünyamin Şahin'i de ziyaret ederek sohbet etti.

Kaynak: AA