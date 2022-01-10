Gazetecilerden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas'ta görev yapan gazeteciler, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Burada yaptığı konuşmada basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu hatırlatan Bilgin, zor şartlar altında görevlerini sürdüren gazetecilerin hem kamuoyunu bilgilendirdiğini hem de vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Bilgin, ziyaretin ardından basın mensuplarına çeşitli hediyeler takdim etti.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Son Dakika Haberleri

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