Gazetecilerden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ünal'a ziyaret

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı ziyaret etti.

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı ziyaret etti.

Rektör Ünal, Çakır ile Yönetim Kurulu üyeleri Muammer Dilber, İlyas Gün, Mehmet Gençali ve Harun Üstün'ü makamında kabul etti.

Ziyarette Çakır, ağustos ayında rektörlüğe atanan Ünal'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ünal da basının desteğini son derece önemsediğini belirterek, "Sizlerle beraber çalışmak bize mutluluk verir. Basın sadece bilgilendirme değil, motivasyon sağlama açısından da önemli. Medyanın farklı bir kültürü, farklı bir bakış açısı var. Bu yüzden hizmet kalitesine ciddi katkı sağladığına inanıyorum. Yapılan hizmetleri toplumun bilmesi, toplumun psikolojisine de katkı sağlar. İletişim kanallarımızın açık olması bizim için çok önemlidir." dedi.

Üniversitede öncelikli hedefinin eğitim planlaması olduğuna işaret eden Ünal, "Bugün bakan herkes üniversitemizin içinde bulunduğu krizi görüyor. OMÜ, son 5 yılı yaklaşık yüzde 35 irtifa kaybıyla, istikrarlı şekilde düşüşle geride bırakmış. Sayılarla OMÜ'nün akademik verilerine baktığınızda bunu görürsünüz. Oysa üniversitemiz bu kentin en önemli değeridir. Kampüse, fiziki mekana, Ar-Ge'ye, eğitime bakıyorsunuz, her türlü imkan mevcut. İnşallah en kısa sürede toparlanarak OMÜ'yü hak ettiği noktaya taşıyacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün